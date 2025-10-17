В России упростили получение выплаты по ОСАГО

Минцифры РФ расширили возможность онлайн-оформления компенсации по «автогражданке».

© Александр Кряжев/РИА Новости

Подать заявление на выплату по полису обязательного автострахования ОСАГО отныне можно с помощью «Госуслуг» или приложения «Госуслуги Авто», даже если ДТП оформлено сотрудником ГАИ, а не только по европротоколу. Об этом рассказала пресс-служба Российского союза автостраховщиков (РСА).

«Раньше такая возможность была только у тех, кто фиксировал повреждения без вызова инспектора», — подчеркнули страховщики.

Для получения компенсации по «автогражданке» необходимо подать заявление в страховую на «Госуслугах» или в приложении. Все основные данные не придётся прописывать вручную — они загрузятся автоматически.

Страховая компания рассмотрит заявление и пригласит потерпевшего в ДТП на осмотр автомобиля. После этого будет выдано направление на ремонт или перечислена компенсация на указанную банковскую карту собственника машины для проведения самостоятельного ремонта.

Важно отметить, что получение компенсацию по ОСАГО в онлайн-режиме возможно, только если участие в аварии приняли не больше двух автомобилей и обошлось без вреда здоровью или урона имуществу, как личные вещи участников ДТП, постройки вдоль дороги и прочее. В противном случае придётся потерпевшему обратиться лично в страховую компанию. При этом не важно, как зафиксировано дорожно-транспортное происшествие — по европротоколу или сотрудником ГАИ.

Как сэкономить на ОСАГО