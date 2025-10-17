АвтоВАЗ расширит цветовую гамму Lada Vesta

Новая эмаль появится в палитре «Весты» уже в этом году.

Флагманская модель российского концерна АвтоВАЗ — Lada Vesta — получит старый новый цветовой оттенок кузова. Об этом рассказал инсайдерский портал «Лада.Онлайн» со ссылкой на источники в официальных дилерских центрах.

В цветовую гамму «Весты» вернётся серый металлик «Тайфун», от которого тольяттинский автозавод отказался в мае 2021 года. Главная особенность данной эмали — подсвечивание синим цветом при попадании на неё солнечных лучей или электрического освещения за счёт наличия в составе перламутрового пигмента под названием ксералик.

Первые экземпляры Lada Vesta в окрасе «Тайфун» появятся в автосалонах до конца текущего года. Причём если раньше эта эмаль применялась только на спортивной «Весте», то теперь такой оттенок будет доступен в комплектациях Cross Life и Cross Enjoy, а позже появится и в версии Techno.

Сейчас в палитре флагмана «АвтоВАЗа» доступно шесть оттенков: белый («Ледниковый»), серебристый («Платина», металлик), темно-серый («Борнео», металлик), черный («Пантера»), зелено-коричневый («Кориандр», металлик) и синий («Капитан», металлик).

