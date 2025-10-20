Странное купе Mercedes, прощальный Touareg и гибридный Geely для России: главные автоновинки недели

За минувшие семь дней в автомобильном мире состоялось несколько ярких премьер, некоторые их которых доберутся до России.

© Mercedes

Volkswagen Touareg Final Edition

© Volkswagen

Представленный в 2002 году внедорожник Volkswagen Touareg готовится сойти со сцены. Для модели третьего поколения анонсирована прощальная версия Final Edition с особым декором салона, которая знаменует финал машины в привычном формате внедорожника с классическим ДВС.

Не исключено, что если следующий Volkswagen Touareg и появится, то уже будет электрическим кроссовером на базе нового и тоже электрического Porsche Cayenne.

Jeep Grand Wagoneer

© Jeep

Заокеанский Jeep Grand Wagoneer с фанатами не прощается — представлена обновлённая версия модели. После рестайлинга чуть изменилась и исчезла обычная версия Wagoneer — теперь это только Grand Wagoneer. Салон остался прежним, не считая расширенного оснащения, а вот главной новинкой модели стала гибридная силовая установка. 656-сильный автомобиль получил два электромотора и атмосферный 3,6-литровый V6 в роли генератора, а также батарею на 92 кВт·ч.

Alfa Romeo Tonale

© Alfa Romeo

Компактный итальянский кроссовер всего через три года после премьеры пережил первое обновление. Tonale получил переоформленную переднюю часть кузова с новой решёткой радиатора и иным бампером, появились новые цвета кузова и варианты колёс. В салоне изменения свелись к более качественным материалам отделки. Технически Alfa Romeo изменился только за счёт перенастройки силовых агрегатов под новые экостандарты.

Ram Dakota

© Ram

Концепт-кар Ram Dakota Nightfall превратился в серийную модель, но нехарактерную для американской марки. Новый пикап для Южной Америки сделали из китайского, известного на российском рынке как Changan Hunter Plus. Автомобиль получил оформление кузова в фирменном стиле современных Ram, а салон хоть и взят от «китайца», но с более качественными материалами отделки и расширенными возможностями штатной мультимедиа. Пока представлена лишь версия Warlock с 200-сильным турбодизелем 2,2, 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

Nissan Ariya

© Nissan

Японский электромобиль, вышедший на рынок в 2022 году, подвергся первому рестайлингу. Ariya получил оформление передней части кузова в стиле современных Nissan c «клыками» фар и новые колёса с футуристичным узором. О технических изменениях информации нет, кроме добавления функции выдачи тока внешним потребителям. Плюс обещаны небольшие корректировки настроек подвески. В оснащение модели войдёт улучшенная медиасистема с онлайн-сервисами Google.

Mercedes-Benz Vision Iconic

© Mercedes-Benz

Немецкая марка продолжает переосмысливать своё историческое наследие в современном ключе. На сей раз в формате концептуального купе Vision Iconic, в котором сочетаются черты классических и современных Mercedes-Benz. В облике можно увидеть отсылки к спорткарам 1930-х и актуальному GLC with EQ Technology, но салон — отдельный предмет искусства.

© Mercedes-Benz

Бархат, перламутр, стекло и сочетание аналоговых приборов с цифровыми. Для модели заявлены электрическая силовая установка, продвинутый автопилот на основе неких нейроморфных вычислений, полноуправляемое шасси и кузов с фотоэлектрическим покрытием, которое позволяет использовать солнечную энергию для зарядки батарей.

Ford Mustang RTR

© Ford

В сотрудничестве с компанией RTR Vehicles, которая не первый год строит Mustang для профессионального дрифта, компания Ford построила дрифт-модификацию модели для широкого рынка. Новый Ford Mustang RTR стал первым подготовленным для езды в управляемом заносе заводским автомобилем. Машина получила 319-сильный 2,3-литровый турбомотор EcoBoost с 10-ступенчатым автоматом, электромеханический ручной тормоз, спортивную выхлопную систему, усиленные тормоза Brembo и доработанную подвеску с компонентами от версии Dark Horse. Дополняют новинку фирменный аэродинамический обвес RTR Vehicles, 19-дюймовые диски и акценты на кузове и в салоне в ярком оттенке Hyper Lime.

Geely EX5 EM-i

© Geely

На российский рынок выходит первый подключаемый гибридный кроссовер марки Geely — компания официально анонсировала модель EX5 EM-i. Машина с тщательно проработанным с точки зрения аэродинамики обликом имеет атмосферный 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 99 л.с., который работает в паре с трансмиссией E-DHT. Заявлена максимальная мощность электродвигателя на уровне 218 л.с., а общий запас хода в гибридном режиме — до 943 км. Модель получила литий-железо-фосфатный тяговый аккумулятор, который при использовании быстрой зарядки постоянным током можно зарядить с 30 до 80% всего за 20 минут.

Hongqi H9 Executive

© Hongqi

Флагманский седан марки Hongqi появился в продаже в России в рестайлинговом исполнении — модель H9 Executive представлена ограниченной партией машин. Визуально новинку можно опознать по новой оптике, переработанной решётке радиатора и иным бамперам. В салоне появилась пара 12,3-дюймовых экранов поверх передней панели, полностью изменён центральный тоннель и переделаны дверные карты. Но главное изменение коснулось техники. Новинка получила 326-сильный 3,0-литровый турбомотор V6 с классической 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Появилась и пневмоподвеска с возможностью регулировки дорожного просвета. Стоит такой Hongqi H9 Executive 9 990 000 рублей, тогда как дорестайлинговый седан с двухлитровым мотором оценивается в 4 777 500 рублей.