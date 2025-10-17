Бюджетный внедорожник Haval обновился и стал ещё дешевле

В российских автосалонах появился Haval H3 2025 года выпуска.

Российское подразделение Haval объявило о запуске продаж обновлённого кроссовера H3. Самая доступная модель из «внедорожной» линейки Haval Pro не изменилась технически и внешне, но получила ряд обновлений мультимедийной системы и новую начальную комплектацию.

Новая версия Haval H3 комплектуется «мультимедийкой» с голосовым управлением и встроенной платформой сервисов Яндекс Авто, функцией обновления софта «по воздуху» и дополнительным разъёмом типа USB Type-C.

Количество комплектаций H3 выросло с трёх до четырёх за счёт добавления в линейку переднеприводной версии Elite в дополнение к Premium 2WD, Premium 4WD, Tech+ 4WD. То есть у кроссовера появилась новая базовая версия. И если раньше ценник на внедорожник начинался от 2 649 000 рублей, то теперь минимальная стоимость машины — 2 549 000 рублей. Притом что Haval H3 и так является самой бюджетной моделью в линейке Pro.

В новую штатную комплектацию автомобиля включены сиденья с обивкой из экокожи с перфорацией, электрорегулировки водительского сиденья, зимний пакет опций, включая подогрев всех сидений и лобового стекла, двухзонный климат-контроль, система камер кругового обзора 360° с функцией «прозрачного капота», круиз-контроль с ограничителем скорости, сенсорный дисплей высокого разрешения и цифровая панель приборов с цветным экраном — каждый по 12,3 дюйма.

Все комплектации внедорожника оснащаются 1,5-литровой «турбочетвёркой», мощность которой варьируется в зависимости от типа привода. С передним приводом отдача составляет 143 л.с., с полным – 177 л.с.

Стоимость комплектаций обновлённого Haval H3:

Elite 2WD: 2 549 000 рублей;

Premium 2WD: 2 649 000 рублей;

Premium 4WD: 2 899 000 рублей;

Tech+ 4WD: 3 199 000 рублей.

Haval H3 дебютировал на российском рынке в мае 2024 года. Модель занимает нишу между бестселлером Jolion и среднеразмерным кроссовером повышенной проходимости Dargo.

