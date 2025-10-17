Российско-китайский кроссовер включен в программу льготного автокредитования

Младшая модель нового российского бренда Tenet попадает под государственное субсидирование.

Новый кроссовер Tenet T4 теперь можно купить по программе льготного автокредитования. О возможности приобрести этот автомобиль с государственной поддержкой говорится на официальном сайте российской марки.

Компактный паркетник является лицензионной копией китайского Chery Tiggo 4. Стоимость автомобиля составляет от 1 999 000 до 2 350 000 рублей. Под субсидирование попадает только начальная версия Line с 113-сильной рядной «четверкой» под капотом, 5-ступенчатой «механикой» и передним приводом. Остальные комплектации не вписываются в ценовые требования госпрограммы.

Tenet — новый российский автобренд, принадлежащий холдингу «АГР». Автомобили этой марки собирают на бывшем заводе Volkswagen в Калуге. Помимо T4, в линейке имеется среднеразмерный паркетник T7 и полноразмерный флагманский T8. Поскольку ценник на эти модели начинается от 2 630 000 и от 3 390 000 рублей соответственно, под льготную программу автокредитования они не попадают.

Программа льготного автокредитования действует в России с 2015 года. Скидка в 20-25% на покупку авто доступна семьям с двумя детьми или больше, медработникам, военным, учителям, людям с ограниченными возможностями. Также господдержку могут получить семьи с детьми, проживающие на Дальнем Востоке.

Под льготную госпрограмму автокредитования попадают легковые автомобили стоимостью до 2 млн рублей и со степенью локализации минимум 2000 баллов. Этим критериям соответствуют почти весь действующий модельный ряд Lada: Granta, Iskra, Vesta, Largus, Niva. Единственное исключение — Aura, ценник на которую стартует от 2 млн рублей.

По госпрограмме также можно купить «Москвич 3», Solaris KRS, KRX и HC, внедорожники УАЗ и легкие коммерческие автомобили ГАЗ. Представлены в перечне Минпромторга РФ и электрические автомобили: все модели Evolute, «Москвич 3е», Lada e-Largus и «Амберавто А5». Ещё по льготной программе доступны гибриды Voyah Dream и Voyah Free, сборка которых осуществляется на заводе «Моторинвест» в Липецке.

