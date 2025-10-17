Последствия нового утильсбора: Госдума может пересмотреть выплаты по ОСАГО

Депутаты озабочены повышением стоимости автомобилей в России, которое может достигнуть 35% после перехода на новую методику подсчёта утильсбора.

На рассмотрение в Госдуму РФ внесён законопроект об изменении выплат пострадавшему в ДТП по полису обязательного автострахования ОСАГО. Авторы инициативы утверждают, что пересмотр размера компенсации необходим в связи с грядущим изменением утильсбора.

Предлагается повысить порог выплат в случае, когда дорожно-транспортное происшествие оформлено по европротоколу, то есть без присутствия инспектора ГАИ. В июле нынешнего года этот лимит уже был увеличен вдвое — со 100 000 до 200 000 рублей. Теперь депутаты настаивают на прибавке ещё 100 000 рублей.

«Лимит 200 тысяч рублей, установленный в 2025 году, отражал среднюю стоимость ремонта автомобилей на момент принятия соответствующего закона. Однако прогнозируемое удорожание транспортных средств в результате новой методики расчета утильсбора приведет к значительному росту стоимости деталей автомобиля и его ремонта», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Ссылаясь на прогнозы аналитиков, авторы законопроекта отметили, что из-за новой формулы расчёта ставки утильсбора автомобили в России до конца следующего года могут подорожать на 25-35%.

Других выплат по «автогражданке» инициатива не коснётся. То есть лимит страховой суммы при вреде здоровью и жизни участнику аварии останется на уровне 500 000 рублей, а компенсация за повреждение автомобиля останется в пределах 400 000 рублей.

