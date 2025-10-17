ГАИ объявила массовые облавы на пьяных водителей в выходные 18-19 октября

Рейды ДПС по отлову нетрезвых автомобилистов пройдут по всей России.

© Илья Наймушин/РИА Новости

Госавтоинспекция объявила рейды на пьяных водителей в разных регионах России. Где ожидаются сплошные проверки автомобилистов на трезвость и какие ещё мероприятия запланированы на вечер пятницы и все ближайшие выходные, 18-19 октября.

Усиленные наряды ДПС будут дежурить на дорогах в различных районах Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурге и Ленобласти, Нижегородской, Тверской, Вологодской, Тамбовской, Брянской, Рязанской, Свердловской, Ростовской, Новосибирской, Кемеровской и Тюменской областях, Красноярском крае, Республиках Татарстан, Коми и Карелия, Благовещенске и других регионах страны.

Для поиска нарушителей в рамках сплошных проверок инспекторы останавливают максимально возможное количество водителей на одном участке дороги и просят каждого «дыхнуть в трубочку». Затем они переезжают в другую локацию и повторяют проверку.

Параллельно с рейдом «Нетрезвый водитель» сотрудники ГАИ в отдельных регионах, как Санкт-Петербург и Новосибирск, проведут в эти выходные усиленные проверки не пристегнутых водителей и пассажиров и соблюдение правил перевозки детей, а также будут ловить «любителей» выезжать на встречную полосу и пресекать езду с «глухо» тонированными стеклами.

«ГАИ призывает всех автовладельцев соблюдать правила и с уважением относиться ко всем, кто находится на дороге. Ведь безопасность зависит от каждого», — говорится в обращении Госавтоинспекции к гражданам.

