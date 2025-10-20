Новый утильсбор перенесут на месяц: частичной отсрочки нашумевших правил не будет

В правительстве России рассказали некоторые подробности о возможном переносе новых правил утильсбора с 1 ноября на 1 декабря.

Новый механизм расчета ставки утилизационного сбора на автомобили если и будет отсрочен, то полностью. Планов по отсрочке постановления лишь для отдельной категории импортеров нет, заявили в Министерстве промышленности и торговли России.

15 октября первый вице-премьер Денис Мантуров поручил Минпромторгу проработать вариант с переносом новых правил подсчёта утильсбора на месяц — с 1 ноября на 1 декабря. Позже в СМИ появились предположения, что отсрочка будет распространяться только на тех, кто заказ автомобиль до 12 сентября, когда на рассмотрение в правительство был внесён документ о новом «утиле».

«В соответствии с поручением прорабатывается возможность отсрочки вступления в силу всех положений проекта акта, размещенного на портале regulation.gov.ru в сентябре», — приводит ТАСС слова представителя Минпромторга.

В новую формулу расчёта утильсбора будет включена мощность двигателя. Сейчас ставка рассчитывается по году выпуска автомобиля и рабочему объёму силового агрегата. Пересмотренная методика будет распространяться только на автомобили мощностью 160 л.с. или больше.

