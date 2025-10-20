Toyota вплотную приблизилась к рекорду Lancia в мировом ралли

Японский автопроизводитель может повторить рекордное достижение легендарной итальянской марки в WRC уже в 2026 году.

Заводская команда Toyota Gazoo Racing досрочно стала чемпионом в мировом первенстве по ралли 2025 года, 12-й этап которого прошёл в минувшие выходные. Заняв два первых места на подиуме Ралли Центральной Европы, «японцы» стали математически недосягаемы в зачёте марок.

Гонщики Toyota задавали темп по ходу всего 306-километрового этапа, прошедшего на асфальтовым дорогам Германии и Австрии. По ходу первой половины дистанции главным претендентом на победу был Себастьен Ожье. Но на 10-м из 18-ти спецучастков француз попал в аварию и сошёл.

Лидерство после схода восьмикратного чемпиона мира унаследовал его молодой напарник по Toyota Калле Рованпера. 25-летний финн, неделей ранее сенсационно объявивший об уходе в шоссейно-кольцевые гонки в 2026 году, уверенно проехал оставшуюся часть маршрута и победил с отрывом 43 секунды.

Вторым на Ралли Центральной Европы финишировал ещё один гонщик Toyota Элфин Эванс, который всего на пять секунд опередил быстрейшего представителя Hyundai Отта Тянака. Этого результата японскому автопроизводителю хватило для того, чтобы завоевать пятый подряд трофей в зачёте марок.

В общей сложности для Toyota этот титул среди автопроизводителей в WRC стал девятым в истории. А это значит, что марка из Страны Восходящего солнца обошла Citroen и вышла на второе место за всю историю. Больше титулов только у Lancia — десять побед с 1974 по 1992 годы.

На первую строчку чемпионата пилотов после аварии Ожье вернулся Эванс, который за два этапа до конца сезона лидирует с отрывом 10 очков. Вторую строчку личного зачёта с Ожье теперь делит Рованпера. Математические шансы на титул сохраняет и Тянак: чемпион мира по ралли 2019 года уступает Эвансу 50 очков, тогда как в розыгрыше остаётся ещё 70 баллов.

Следующий, 13-й и предпоследнийэтап сезона пройдёт с 6 по 9 ноября на родине Toyota в Японии. Финал первенства состоится 26-30 ноября в Саудовской Аравии.

