Резкое повышение утильсбора в 2024 году напомнило о себе спустя 12 месяцев

Российский авторынок впервые превзошёл прошлогодние показатели. Есть один нюанс.

Впервые в 2025 году продажи новых легковых автомобилей в России превзошли прошлогодние показатели. Об этом сообщил сооснователь и генеральный директор «Автостата» Сергей Целиков, назвав причину этой достаточно неожиданной положительной динамики.

По сведениям эксперта рынка, за прошлую неделю, 13-19 октября, россияне купили 34 030 новых легковушек. Это на 6% больше, чем в эти даты год назад. Все предыдущие 41 недели текущего года стабильно находились в минусе относительно 2024 года. И выход в плюс на 42-й неделе связан в большей степени не с высокими продажами сейчас, а скорее, с провалом на рынке 12 месяцев назад, связанным с повышением утильсбора сразу на 70-85%.

«Если помните, год назад утильсбор подняли с 1 октября. Пару недель после этого тянулся «хвост» регистраций. А со второй половины октября начался «спуск с горы».

В этом году хвост оттянули подальше. Может растянут и до декабря. Ну а пока, можно недолго наслаждаться положительной динамикой авторынка», — объяснил тенденцию Целиков в своём Телеграм-канале.

По итогам всего октября 2024 года в России было продано 171 179 новых легковых автомобилей. Учитывая, что последние три месяца продажи находятся на уровне 122 тысяч единиц, объём реализации по итогам нынешнего октября гарантированно окажется намного меньше.

