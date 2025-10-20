Водителей в России будут лишать прав за приём лекарств. Список запрещённых препаратов

Управление автомобилем под лекарствами приравняют к вождению в состоянии алкогольного опьянения.

© Bernard Jaubert/imageBROKER.com/Global Look Press

В России появится список лекарств, за приём которых автомобилистам будет грозить лишение водительских прав. О работе Госдумы над соответствующим законопроектом напомнил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов в беседе с РИА «Новости».

По словам депутата, в список запрещённых лекарств в первую очередь попадут препараты, ухудшающие внимание — например, снотворные и седативные средства. Проект закона об административной ответственности для водителей за приём таких лекарств утверждён в первом чтении.

Предварительный перечень медицинских препаратов, запрещённых к употреблению перед вождением автомобиля, впервые был опубликован ещё в 2024 году, когда документ только готовили к рассмотрению в Госдуме. В список попали свыше 200 лекарственных средств. Автоюрист Александр Шумский назвал основные лекарства, которые могут оказаться под запретом:

От простуды: «Терпинкод», «Тедеин», «Колдрекс Найт», «Максиколд», «Стопгрипан», «Колдакт»;

«Терпинкод», «Тедеин», «Колдрекс Найт», «Максиколд», «Стопгрипан», «Колдакт»; Жаропонижающие: «Терафлю», «Фервекс», «Форейн», «Антигриппин», «РиниКолд Макс»;

«Терафлю», «Фервекс», «Форейн», «Антигриппин», «РиниКолд Макс»; Обезболивающие: «Солпадеин», «Нурофен Плюс», «Кетанов», «Спазмалгон», «Спазмалгин»;

«Солпадеин», «Нурофен Плюс», «Кетанов», «Спазмалгон», «Спазмалгин»; Спазмальгетики: «Тетралгин», «Триалгин» и «Андипал»;

«Тетралгин», «Триалгин» и «Андипал»; Антигистаминные: «Тавегил», «Супрастин», «Кларитин», «Телфаст», «Цетиризин», «Левоцетиризин».

Формально управление транспортным средством после применения некоторых медикаментов является противоправным и сейчас, но наказание в КоАП не прописано. И авторы документа предлагают прописать в кодексе об административных правонарушениях термин «лекарственное опьянение», который уравняет езду под определёнными лекарствами с вождением в состоянии алкогольного или наркотического объяснения. Также будет установлен порядок медицинского освидетельствования на состояние лекарственного опьянения.

Если законопроект будет одобрен в дальнейших чтениях и вступит в силу, то водителям за использование за применение запрещённых лекарств будет грозить штраф до 45 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Верховный суд лишил водителя «прав» за лекарство от температуры