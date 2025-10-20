В России стремительно закрываются китайские автосалоны

Две трети закрывшихся шоурумов с начала 2025 года — китайские.

© Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Свыше 500 автосалонов прекратили работу в России с начала 2025 года. Лидерами по числу закрытий стали китайские марки, сообщает ТАСС.

По данным информационного агентства, за первые девять месяцев количество точек продаж автомобилей сократилось до 4036. Открылось 513 новых шоурумов, но закрылось 638. Таким образом, общее количество автоцентров в стране сократилось на 125 штук.

Закрываются в основном китайские автосалоны — с января по сентябрь прекратила работу 491 точка продаж, тогда как открылось 403 локаций. Таким образом 77% всех закрытых дилерских центров — китайские.

«Дилеры больше инвестируют в те марки, которые только недавно обрели официальный статус в России (Li Auto, Avatr и Rox) или те, которые дают стабильные заработки и имеют свободные франшизы (Haval Pro, Changan, Chery и Foton)», — рассказали в ТАСС.

По состоянию на конец сентября в России работали 4036 автосалонов, около 2600 из них — представительства китайских марок. При этом лидером по числу открытий стали отнюдь не «китайцы», а отечественная марка Solaris, под которой выпускают корейские автомобили: +54 шоурума за девять месяцев. Следом расположилась корейская KGM (+43) и только на третьем месте оказался бренд из КНР — Li Auto (+35).

