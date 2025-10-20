Стало известно, как сильно подорожал бензин в Москве

За последнюю неделю подорожали все виды и марки автомобильного топлива, но и есть позитивная динамика.

Автомобильное топливо на заправках в Москве за последние семь дней подорожало на 31 копейку (+0,42%) — с 72,10 до 72,41 рубля за литр против 36 копеек (+0,50%) неделей ранее. Такой вывод следует из еженедельного отчета Московской топливной ассоциации (МТА), с которым ознакомился «Рамблер/авто».

С 14 по 20 октября бензин на столичных АЗС в среднем подорожал на 29 копеек или 0,4% — с 72,07 до 72,36 рубля за литр. Для сравнения, неделей ранее подорожание было на уровне 35 копеек (0,48%), а две недели назад этот показатель и вовсе составил 43 копейки (0,60%).

Рост цен на дизтопливо в Москве тоже замедлился. Если во вторую неделю октября солярка на заправках в столице подорожала на 38 копеек (+0,52%) — с 71,80 до 72,18 рублей за литр, то за третью стоимость литра выросла на 37 копеек (0,51%) — до 72,55 рубля.

Как изменилась стоимость автомобильного топлива на московских АЗС с 14 по 20 октября:

АИ-92: +0,39% (24 копейки), с 60,67 до 60,91 рубля;

+0,39% (24 копейки), с 60,67 до 60,91 рубля; АИ-95: +0,35% (24 копейки), с 66,92 до 67,16 рубля;

+0,35% (24 копейки), с 66,92 до 67,16 рубля; АИ-100: +0,42% (38 копеек), с 88,64 до 89,02 рубля;

+0,42% (38 копеек), с 88,64 до 89,02 рубля; Дизельное топливо: +0,51% (37 копеек), с 72,18 до 72,55 рубля.

Динамику изменения цен на бензин и солярку в регионах России за прошлую неделю Росстат представит в ближайшую среду, 22 октября.

