Как выглядит салон Lada Azimut: опубликованы фото

Интерьер предсерийного кроссовера засняли на фото.

Салон тестового прототипа новейшего автомобиля АвтоВАЗа — кроссовера Lada Azimut — запечатлели на фото. Снимками интерьера пятиместного паркетника поделился инсайдерский Телеграм-канал «Автопоток».

«Фотошпионы» показали, как выглядят цифровая панель приборов и мультифункциональное двухспицевое рулевое колесо. На других изображениях можно разглядеть селектор автоматической коробки передач и шайбы управления климат-контролем, а также панорамную крышу.

© t.me/autopotoknews

На то, что на снимках салон предсерийного «Азимута», указывает качество пластика — например, на накладке рулевого колеса. Применение дешёвых материалов на тестовых прототипах является нормальной практикой, ведь это позволяет заводу сократить расходы и сэкономить время на разработке элементов.

К началу декабря АвтоВАЗ планирует выпустить 15 тестовых прототипов Lada Azimut. Эти экземпляры отправятся на государственные сертификационные испытания, по итогам которого новая модель должна получить разрешение на товарное производство и продажи. В автосалонах «Азимут» появится во второй половине 2026 года.

