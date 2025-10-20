Evolute выпустит удешевлённую версию кроссовера i-Sky

В продаже новинка отечественной марки появится до конца октября.

© Evolute

Российский бренд гибридных и электрических автомобилей Evolute анонсировал расширение своей линейки. Модельную гамму в ближайшие полторы недели пополнит новая версия городского электрокроссовера i-Sky, говорится в сообщении марки, поступившем в редакцию «Рамблер/авто».

Новая версия получила название City Edition. Кроссовер сохранил свои габариты (длина по-прежнему составляет 4565 мм; ширина — 1860 мм; высота — 1680 мм; колёсная база — 2715 мм) и 204-сильную установку с мотором на передней оси.

«Модель отличается сбалансированным набором опций, оптимизированными для ежедневной эксплуатации характеристиками и ещё более привлекательной ценой», — рассказала пресс-служба Evolute.

Главное отличие от нынешнего Evolute i-Sky — другая тяговая батарея. Аккумулятор нового поколения LFP имеет меньшую ёмкость (64,4 кВт·ч против 85,9 кВт·ч), на 30 кг легче в сравнении с предыдущей батареей. При этом пополнение заряда с 30% до 80% составляет 30 минут, что на 15 минут быстрее. Запас хода, правда, не такой большой — 400 км вместо 511 км.

© Evolute

Evolute i-Sky будет доступен в двух комплектациях: стоимость автомобиля в оснащении «Комфорт» составит 3 215 000 рублей без учёта скидок и госпрограмм, «Премиум» обойдётся минимум в 3 415 000 рублей. Для сравнения, актуальная версия стоит 3 920 000 рублей. Старт продаж намечен на конец октября.

i-Sky входит в тройку самых восстребованных моделей Evolute. На этот электрический кроссовер приходится 6% от всех продаж бренда.

