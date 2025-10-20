Lada Azimut победил в конкурсе красоты: кто был конкурентом кроссовера АвтоВАЗа

Cоперниками новой модели тольяттинского концерна были не только автомобили.

© АВТОВАЗ

Российский кроссовер Lada Azimut от АвтоВАЗа признан самым красивым транспортным средством по итогам Национальной премии «Лучший промышленный дизайн России» среди прототипов, следует из рейтинга на сайте конкурса.

Экспертное жюри руководствовалось такими критериями, как инновационность, эргономичность, дизайнерские качества и потенциал для выхода на глобальный рынок. Lada Azimut набрал 5515 голосов и опередил более чем вдвое ближайшего конкурента.

К слову, конкурентов у «Азимута» в категории «Дизайн транспортных средств» было очень много — пять десятков различных концептов. Были в их числе российский электрический хэтчбек «Атом», седан «Молния», гибридный кроссовер «Вихрь», пока безымянный спорткар от разработчиков из Крыма, электрофургон Voyt и городской автобус Citymax 8 от ПАЗа. Примечательно, что все эти машины вместе взятые набрали 1180 баллов, то есть в пять раз меньше, чем кроссовер Lada собрал в одиночку.

© ГУП «Московский метрополитен»

Заявлены в номинации были и другие транспортные средства, как трамвай «Иволга 4.0» с 1934 голосами, занявший второе место, электросудно «Москва 2.0», вертолет «Berkut 3», двухэтажный трамвай «Антар», снегоход «Вектор 2.0», электрическое судно Flymar F9, гусеничный экскаватор СЕ 220 и даже две лифтовые кабины.

«Мы благодарим всех, кто голосовал за Lada Azimut. Эта победа — заслуга не только нашей сильнейшей в стране команды дизайнеров, но и всего коллектива АвтоВАЗа, который работает над подготовкой автомобиля к запуску в серийное производство в 2026 году», — приводит слова президента АвтоВАЗа Максима Соколова пресс-служба концерна.

Премьера кроссовера Lada Azimut состоялась в июне этого года на Петербургском Международном экономическом форуме (ПМЭФ). Серийное производство и старт продаж автомобиля запланированы на 2026 год.

