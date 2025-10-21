В сентябре текущего года в России было приобретено 553,3 тысячи подержанных легковых автомобилей. Это на 4,5 % больше, чем в аналогичном месяце 2024 года, следует из данных агентства «Автостата».

В сравнении с августом 2025 года объем вторичного рынка сократился на 2,1%. Специалисты агентства отмечают, что в начале осени 26,3% приобретенных подержанных автомобилей были отечественного производства. Чуть меньше — 26,1% — составили японские марки.

Рынок подержанных автомобилей корейского и немецкого производства занимает примерно одинаковую долю — около 13,6% и 13,5% соответственно. Автомобили с пробегом из США составляют 6,9%, китайские — 4,8%, французские — 4,5%, чешские — 2,2%. Остальные марки в совокупности занимают чуть более 2% вторичного рынка.

В сентябре на российском рынке подержанных автомобилей почти половина всех купленных машин (49,7%) пришлась на пять брендов: LADA, Toyota, Kia, Hyundai и Nissan. За первые девять месяцев 2025 года было продано 4,4 миллиона таких автомобилей, что на 0,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее сообщалось, что, согласно данным «Автостата», в середине сентября бренду Tenet удалось вырваться в топ-10 лидеров российского рынка, а в начале октября — войти в топ-5.