Сборка за пять секунд: Tesla готовится к выпуску Cybercab

Tesla готовится к выпуску своего нового двухместного беспилотного электромобиля Cybercab и активно нанимает ключевых специалистов. Как сообщает IT Home, транспортное средство будут выпускать с помощью производственного процесса компании Unboxed — предприниматель Илон Маск заявлял, что авто будут собираться менее чем за пять секунд.

Подход предполагает сборку машины из отдельных уже заготовленных секций. Технология потенциально приведет к сокращению сроков производства и, как следствие, к выходу на рынок более доступных машин. Единственным предприятием компании, которое способно на выпуск этой модели, сейчас является Giga Texas.

На данный момент Tesla ищут три вида специалистов для работы над производством. Это метролог, инженер по оборудованию и руководитель отдела выпуска «Tool & Die» — специализированных инструментов и штампов.

На общем собрании Tesla Маск заявлял, что новая производственная линия скорее похожа на «сверхскоростную линию по производству бытовой электроники».

«Эта линия будет работать настолько быстро, что люди не смогут к ней приблизиться. Думаю, в конечном итоге она сможет производить автомобиль менее чем за пять секунд», — заявлял он.

Предприниматель отмечал, что Cybercab должна стать самой массовой моделью Tesla — компания планирует выпускать в год до 2 млн подобных электромобилей.

Напомним, что Cybercab является полностью беспилотным электромобилем без руля и педалей. Машина должна будет управляться искусственным интеллектом и иметь низкую стоимость поездки — около 20 центов за милю. Ожидаемая цена составит около 30 тысяч долларов.