Дешевые аналоги Kia и Hyundai значительно подорожали

Компания Solaris повысила цены на многие свои модели на сумму от 30 до 130 тысяч рублей, что эквивалентно увеличению стоимости на 1,2-4,4%. Основное повышение цен затронуло автомобили с автоматической коробкой передач, однако и кроссовер HC подорожал, включая одну версию с механической трансмиссией, сообщает «За рулем».

© Solaris

Кроссовер HC, являющийся обновленной версией Hyundai Creta, испытал повышение цен почти во всех своих комплектациях, за исключением базовой модели Prime с передним приводом и механической коробкой передач, а также следующей по уровню комплектации Classic, которая также оснащена механической трансмиссией.

Полноприводная версия Family с автоматической коробкой передач была исключена из списка доступных моделей. Остальные версии подорожали на сумму от 30 до 130 тысяч рублей.

Цена на Prime с передним приводом и механической трансмиссией составляет 1 979 000 рублей, Prime с передним приводом и автоматической трансмиссией – 2 458 000 рублей (+30 000 руб.), Classic с передним приводом и автоматической трансмиссией – 1 999 000 рублей, Classic с полным приводом и механической трансмиссией – 2 568 000 рублей (+40 000 руб.).