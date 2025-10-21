На трассе Нюрбургринг замечен прототип четырехдверного купе Panamera

На Нюрбургринге замечен прототип Porsche Panamera Turbo GT, который готовится к сравнению с 1500-сильным Xiaomi SU7 Ultra по скорости прохождения трассы. Об этом сообщает ithome.com.

© Porsche

Рекорд среди четырехдверных седанов принадлежит SU7 Ultra (7:04.957), в то время как Taycan Turbo GT (7:07.55) быстрее текущей Panamera (7:24.172).

Panamera Turbo GT оснащена большим фиксированным задним антикрылом, которое увеличивает прижимную силу. В конструкции также присутствуют карбон-керамические тормозные диски и вентиляционные отверстия на передних крыльях, аналогичные тем, что используются в моделях GT.

© Carbuzz.com

Автомобиль оборудован восьмицилиндровым двигателем мощностью 650 лошадиных сил и электродвигателем от модели Turbo S E-Hybrid. Суммарная мощность системы составляет около 800 лошадиных сил.

