На трассе Нюрбургринг замечен прототип Porsche Panamera, который готовится к новому рекорду скорости

На Нюрбургринге замечен прототип Porsche Panamera Turbo GT, который готовится к сражению с 1500-сильным Xiaomi SU7 Ultra по скорости прохождения трассы. Об этом сообщает ithome.com.

© Porsche

Рекорд среди четырехдверных моделей сейчас принадлежит SU7 Ultra (7:04.957), в то время как Taycan Turbo GT (7:07.55) быстрее текущей Panamera (7:24.172).

Panamera Turbo GT, подготовленная к заезду, оснащена большим задним антикрылом, которое увеличивает прижимную силу. В конструкции также присутствуют карбон-керамические тормозные диски и вентиляционные отверстия на передних крыльях.

© Carbuzz.com

Автомобиль оборудован восьмицилиндровым двигателем мощностью 650 лошадиных сил и электродвигателем от модели Turbo S E-Hybrid. Суммарная мощность системы составляет около 800 лошадиных сил.

