Стартовали поставки эксклюзивного BMW Skytop

Мария Иванова

Компания BMW официально начала поставки автомобиля Skytop, своего самого эксклюзивного проекта со времен 3.0 CSL, сообщает BMW Blog. Первый экземпляр был передан на этой неделе в выставочном центре BMW Welt в Мюнхене Андреа Леви, итальянскому предпринимателю, гонщику и президенту Salone Auto Torino.

© BMW Blog

Леви участвует в гонках Ferrari Challenge Europe и CIGT Endurance 2025. Первый собранный Skytop теперь отправится в Турин, чтобы присоединиться к коллекции Levy 777 - эксклюзивной линейке редких автомобилей.

BMW планирует выпустить всего пятьдесят автомобилей Skytop - все они были зарезервированы всего за несколько недель. Представленный как дизайнерский проект, основанный на BMW M8, Skytop быстро вызвал большой интерес у коллекционеров.

Точная стоимость Skytop никогда не называлась, но многие источники называют цену около 500 тысяч евро. Как отмечает BMW Blog, Skytop явно вдохновлен BMW Z8 и BMW 507, сочетая пропорции GT с удлиненным капотом и «минималистичным, скульптурным» кузовом. Это первый BMW, где вместо обычных дверных ручек используются электрические элементы, которые выдвигаются из авто при разблокировке дверей.

© BMW Blog

Под капотом Skytop установлен 4,4-литровый двигатель V8 с двумя турбинами от M8 и система полного привода xDrive. Показатели производительности пока не объявлены, но ожидается, что они аналогичны 617 лошадиным силам M8 и разгону с нуля до ста километров в час примерно за 3,3 секунды.

Ожидается, что BMW официально представит Skytop на Токийском автосалоне на следующей неделе. По слухам, как минимум один из 50 выпущенных автомобилей отправится в США.

BMW Blog подчеркивает, что Skytop также знаменует собой завершение линейки BMW 8 серии «в том виде, в котором ее знают». Производство текущих версий будет постепенно прекращено к 2026 году, и BMW пока не подтвердила прямого преемника.