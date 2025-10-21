Стартовали поставки эксклюзивного BMW Skytop

Компания BMW официально начала поставки автомобиля Skytop, своего самого эксклюзивного проекта со времен 3.0 CSL, сообщает BMW Blog. Первый экземпляр был передан на этой неделе в выставочном центре BMW Welt в Мюнхене Андреа Леви, итальянскому предпринимателю, гонщику и президенту Salone Auto Torino.

© BMW Blog

Леви участвует в гонках Ferrari Challenge Europe и CIGT Endurance 2025. Первый собранный Skytop теперь отправится в Турин, чтобы присоединиться к коллекции Levy 777 - эксклюзивной линейке редких автомобилей.

BMW планирует выпустить всего пятьдесят автомобилей Skytop - все они были зарезервированы всего за несколько недель. Представленный как дизайнерский проект, основанный на BMW M8, Skytop быстро вызвал большой интерес у коллекционеров.

Точная стоимость Skytop никогда не называлась, но многие источники называют цену около 500 тысяч евро. Как отмечает BMW Blog, Skytop явно вдохновлен BMW Z8 и BMW 507, сочетая пропорции GT с удлиненным капотом и «минималистичным, скульптурным» кузовом. Это первый BMW, где вместо обычных дверных ручек используются электрические элементы, которые выдвигаются из авто при разблокировке дверей.

© BMW Blog

Под капотом Skytop установлен 4,4-литровый двигатель V8 с двумя турбинами от M8 и система полного привода xDrive. Показатели производительности пока не объявлены, но ожидается, что они аналогичны 617 лошадиным силам M8 и разгону с нуля до ста километров в час примерно за 3,3 секунды.

Ожидается, что BMW официально представит Skytop на Токийском автосалоне на следующей неделе. По слухам, как минимум один из 50 выпущенных автомобилей отправится в США.

BMW Blog подчеркивает, что Skytop также знаменует собой завершение линейки BMW 8 серии «в том виде, в котором ее знают». Производство текущих версий будет постепенно прекращено к 2026 году, и BMW пока не подтвердила прямого преемника.