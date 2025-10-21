Марка KGM отложила локализацию авто в России до 2026 года

Сроки начала локализации автомобилей корейской марки KGM в России перенесены на 2026 год. Об этом сообщает Autonews.ru.

© KGM

Причины задержки не были раскрыты. Осенью этого года на заводе «Автотор» в Калининграде планировалось начать производство автомобилей KGM в России. Однако до сих пор не уточняется, какие модели будут там выпускаться. Также сообщается, что компактный кроссовер Tivoli, возможно, не появится на российском рынке в локализованной версии.

Отметим, что KGM в настоящее время является единственным иностранным брендом, не происходящим из Китая, который официально продает автомобили в России с гарантией и сервисным обслуживанием.

В ассортименте бренда представлены четыре модели: кроссоверы Tivoli, Korando и Torres, а также внедорожник Rexton. Напомним, что продажи автомобилей KGM на российском рынке начались в марте текущего года.

