Сокращение рабочих мест и удар по Honda: Япония сделала предупреждение Вьетнаму

Власти Японии предупредили Вьетнам, что введение запрета на мотоциклы с бензиновым двигателем в Ханое может привести к сокращению рабочих мест и обрушить рынок стоимостью 4,6 млрд долларов, на котором доминирует Honda. Об этом со ссылкой на свои источники пишет агентство Reuters.

Ранее премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь издал директиву, запрещающую въезд мотоциклов с бензиновым двигателем в центр столицы с середины 2026 года. Запрет связан с принимаемыми властями мерами по снижению уровня загрязнения воздуха. Более широкие ограничения вступят в силу в 2028 году. Введение запретов возможно и в других регионах страны.

В ответ на это посольство Японии в Ханое направило вьетнамским властям письмо, в котором говорится, что введение запрета может «повлиять на занятость в таких вспомогательных отраслях, как торговля мотоциклами и поставки запчастей». Власти Японии призвали рассмотреть вопрос о «дорожной карте» электрификации, которая включала бы подготовительный период.

В свою очередь компания Honda, контролирующая 80% рынка двухколесных транспортных средств во Вьетнаме, предупредила о том, что запрет на мотоциклы с бензиновым двигателем будет иметь «побочные эффекты» для сотен тысяч работников, почти 2000 дилеров и около 200 поставщиков комплектующих. Она призвала ввести переходный период «с минимальным временем на подготовку в два-три года».

При этом власти Вьетнама настаивают на необходимости введения запрета. На этом фоне в стране резко упали продажи мотоциклов Honda. В августе и сентябре компания зафиксировала двузначное падение продаж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным исследовательской компании Mordor Intelligence, стоимость рынка двухколесных транспортных средств во Вьетнаме оценивается в 4,6 млрд долларов США. В свою очередь продажи электромотоциклов и электровелосипедов, произведенных вьетнамской компанией VinFast (VFS.O), выросли на 55% по сравнению с первым кварталом и составили почти 70 000.

Ранее в России был поставлен рекорд по продажам подержанных мотоциклов. Аналитики отмечали, что 49% всех купленных подержанных мотоциклов пришлось на три японские марки – Honda, Yamaha и Suzuki.