Названо число легковых авто, проданных в России в 2025 году

За девять месяцев в мире было реализовано 67 миллионов легковых автомобилей, из которых доля России составила 1,34%. Об этом заявил сооснователь и директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Согласно данным GlobalData Automotive, за период с января по сентябрь 2025 года по всему миру было продано чуть более 67 миллионов новых легковых автомобилей, что на 5% превышает показатель за аналогичный период 2024 года.

По словам Целикова, в мировом масштабе Китай занимает 28,5% рынка. Соединенные Штаты контролируют 18,4% глобального авторынка. Страны Западной Европы имеют долю в 15%, тогда как на Восточную Европу приходится около 5%. Япония обеспечивает чуть более 5% мирового авторынка, отметил эксперт.

За первые девять месяцев текущего года в России было реализовано 896 тысяч легковых автомобилей, что составляет 1,34% от мирового спроса на данный вид транспорта.

По оценкам глобальных аналитиков, годовой объем мирового авторынка в ближайшее время превысит 90 миллионов единиц. Если в России до конца года будет продано 1,3 миллиона автомобилей, доля России на мировом рынке увеличится до 1,44%, подчеркнул Целиков.