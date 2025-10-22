Lamborghini не откажется от ДВС еще минимум 10 лет

Глава Lamborghini Стефан Винкельманн в интервью BBC подчеркнул, что компания не намерена отказываться от двигателей внутреннего сгорания (ДВС) в ближайшие десять лет, поскольку клиенты высоко ценят «звук и эмоции», которые они создают.

Собеседник телеканала отметил снижение энтузиазма к электромобилям. Как отмечается, это позволяет сосредоточиться на гибридах. Lamborghini предлагает три ключевые модели: Temerario и Revuelto, которые являются подключаемыми гибридами, и Urus, доступный как в гибридной, так и в бензиновой конфигурации. Urus занимает более половины всех продаж компании.

Ранее планировался выпуск полностью электрической версии Urus к 2029 году, но запуск перенесен на 2035 год. Компания также разрабатывает новый электромобиль класса Grand Touring (Lanzador), решение о его типе будет принято в следующем месяце.

Компания Lamborghini ранее продемонстрировала роскошную 7600-сильную яхту в стиле суперкара. Tecnomar for Lamborghini 101FT — проект яхты, разрабатываемый Tecnomar, входящей в Italian Sea Group. Яхта будет напоминать суперкары по дизайну и оснащению.