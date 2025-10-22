Обнародованы кадры нового автомобиля возрожденного бренда «Волга»

В Telegram-канале «TAGAZ: Автожурнал» появился видеоролик, в котором показан новый автомобиль возрожденного бренда «Волга».

Имя автора ролика не раскрыто, но на переднем бампере автомобиля можно заметить надпись Geely Design. Судя по видео, новая «Волга» — это перелицованный Geely Atlas.

Напомним, ранее стало известно, что легендарный российский автомобильный бренд «Волга» возродится на ГАЗе в партнерстве с китайской компанией Geely, однако разработкой и производством машин на базе китайских моделей будет заниматься АО «Производство легковых автомобилей».

Также отмечалось, что уже якобы набраны сотрудники для нового московского офиса компании и ведётся активная подготовка запуску возрождённого бренда. При этом про модели и возможные сроки их выхода на рынок инсайдеры подробностей не сообщали.

Официально российский офис Geely, что ожидаемо, никак не комментирует свою причастность к новой «Волге», однако, как видно на видео, в основу будущей новинки взята модель Atlas именно этой марки из Поднебесной.

Напомним, что в СССР «Волги» были недоступны большинству граждан, их закупали для служебных нужд и таксопарков. После распада СССР в линейке бренда появлялись новые модели, но, несмотря на модернизации, основой их конструкции оставались с разработки конца 1960-х годов.

Последней моделью под брендом «Волга» стал седан Volga Siber, который представлял собой перелицованный Chrysler Sebring. С 2008 по 2010 год было выпущено менее 9 тыс. таких машин. Впервые о планах по возрождению бренда «Волга» в июне 2022 года заявил первый вице-премьер и действующий на тот момент глава Минпромторга Денис Мантуров.

