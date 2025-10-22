Импорт автомобилей Lixiang в Россию упал в три раза

Импорт новых автомобилей Lixiang в Россию упал в три раза и составил 5,4 тысячи единиц. Об этом сообщил в своем Telegram-канале сооснователь и директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

По его словам, за девять месяцев текущего года было импортировано в Россию на 67% меньше автомобилей Lixiang, чем за аналогичный период прошлого года, когда в страну ввезли 16,3 тысяч машин.

«Все автомобили были оформлены на физических лиц, поскольку ОТТС ни на одну модель Lixiang пока так и не получен. Продажи Lixiang в январе-сентябре этого года составили 8297 штук, что в два раза (-51%) ниже аналогичных прошлогодних показателей», - отметил Сергей Целиков.

При этом он констатировал, что дилерская сеть Lixiang продолжает формироваться и есть надежда на официальные поставки автомобилей этого бренда.

Напомним, что ранее было объявлено о прекращении поставок в Россию автомобилей Lixiang по схеме параллельного импорта. При этом автоэксперты отмечали, что причинами падения интереса жителей России к Lixiang стала ограниченная потенциальная аудитория. По их мнению, те, кто хотел их купить, уже это сделали