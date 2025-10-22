АвтоВАЗ начинает масштабную отзывную кампанию

АвтоВАЗ отзывает 8209 автомобилей Lada XRay для установки блока управления системой вызова экстренных оперативных служб (СВЭОС). Об этом сообщил Росстандарт.

© АВТОВАЗ

По данным ведомства, изначально временный выпуск транспортных средств, не оснащенных устройством или системой вызова экстренных оперативных служб, был предусмотрен решением Комиссии Таможенного союза. Однако дооснастить их необходимо до 31 декабря 2027 года.

Под отзывную кампанию попадут автомобили Lada XRay, выпущенные с 8 октября 2021 года по 29 апреля 2022 года.

«Все работы будут бесплатными для владельцев транспортных средств», - заверил Росстандарт.

Там также отметили, что владельцы машин будут проинформированы АвтоВАЗом о том, что им нужно приехать в ближайший дилерский центр «путем рассылки писем и/или по телефону».

Ранее компания Jaguar Land Rover объявила об отзыве 20 тысяч 999 автомобилей в США из-за порванных пассажирских подушек безопасности, что увеличивает риски при аварии.

