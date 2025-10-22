Анонсировано появление на рынке обновленного Zeekr X 2026

В скором времени на автомобильном рынке будет представлен обновленный Zeekr X 2026 года. Ключевые изменения затронут интерьер автомобиля. Среди нововведений — аккумуляторная батарея Zeekr Energee и увеличенный пробег на одной зарядке, сообщает ixbt.com.

Автомобиль останется практически неизменным по габаритам: 4450 мм в длину, 1836 мм в ширину и 1572 мм в высоту. Колесная база составляет 2750 мм. Обновленная версия Zeekr X будет отличаться матово-серым кузовом, черной крышей и новыми дисками.

В салоне будут обновлены центральная консоль с беспроводной зарядкой, дверные карты, сиденья с ромбовидным узором и отдельные дефлекторы кондиционера для пассажиров заднего ряда.

Zeekr X доступен в двух версиях: с одним и двумя моторами. Одномоторная версия имеет мощность 200 кВт (268 л.с.), а двухмоторная — 315 кВт (422 л.с.). Обе версии оснащены аккумуляторами емкостью 49 или 66 кВт·ч, что обеспечивает запас хода от 420 до 560 км. Новый аккумулятор Zeekr Energee обещает значительно увеличить этот показатель.