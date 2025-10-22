Анонсировано появление на рынке обновленного Zeekr X

В скором времени будет представлен обновленный Zeekr X.

Ключевые изменения затронут интерьер автомобиля. Среди нововведений — более ёмкая аккумуляторная батарея Zeekr Energee и увеличенный пробег на одной зарядке, сообщает китайский портал AutoHome.

Автомобиль останется неизменным по габаритам: 4450 мм в длину, 1836 мм в ширину и 1572 мм в высоту. Колесная база составляет 2750 мм. Обновленная версия Zeekr X будет отличаться новыми матовыми цветами кузова, черной крышей и дисками обновлённого дизайна.

В салоне будут обновлены центральная консоль с беспроводной зарядкой и дверные карты. Сиденья также получат обивку с ромбовидным узорами, а для пассажиров заднего ряда появстя отдельные дефлекторы обдува.

Zeekr X доступен в двух версиях: с одним и двумя моторами. Одномоторная версия имеет мощность 200 кВт (около 268 л.с.), а двухмоторная — 315 кВт (около 422 л.с.). Сейчас эти версии оснащены аккумуляторами емкостью 49 или 66 кВт·ч, что обеспечивает запас хода в 420 и 560 км соответственно. Однако новый аккумулятор Zeekr Energee обещает значительно увеличить этот показатель.

