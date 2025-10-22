Huawei зарегистрировал товарный знак Stelato в России

В Федеральном институте промышленной собственности (ФИПС) была зарегистрирована новая заявка от известного китайского автопроизводителя под товарным знаком Stelato 22 октября 2025 года. Заявка поступила 24 января того же года, и срок действия исключительного права на этот знак истекает 24 января 2035 года, сообщает «Авто Mail.ru».

В соответствии с документом, компания получает право выпускать легковые автомобили (включая автономные, гибридные и электрические модели), а также производить кузова, ступицы, шасси, колеса и сиденья.

Правообладателем указана компания «ХУАВЕЙ ТЕКНОЛОДЖИЗ КО». В 2024 году BAIC BluePark и Huawei основали бренд Stelato. Первая модель, полностью электрический седан S9, была представлена в марте 2024 года, а в апреле 2025 года на Шанхайском автосалоне состоялась презентация гибридной версии этого автомобиля. В текущем году миру была представлена вторая модель бренда — электрический универсал Stelato S9T.

Ранее сообщалось, что в скором времени на автомобильном рынке будет представлен обновленный Zeekr X 2026 года. Ключевые изменения затронут интерьер автомобиля. Среди нововведений — аккумуляторная батарея Zeekr Energee и увеличенный пробег на одной зарядке.