Вопреки Трампу: электромобили заняли 11 процентов авторынка США

В третьем квартале 2025 года американцы приобрели 438 500 электромобилей и электрогрузовиков - на электрокары пришлось 11 процентов всех продаж на первичном авторынке США. Об этом сообщает Bloomberg.

Bloomberg отмечает, что американские водители спешили воспользоваться федеральными льготами до истечения срока их действия 30 сентября. Выход большего количества более доступных электромобилей в 2026 году может поддержать динамику, но аналитики ожидают, что в ближайшие месяцы объемы продаж таких машины снизятся.

Ранее в США был принят программный законопроект президента Дональда Трампа «Большой прекрасный билль» (Big Beautiful Bill). Этот документ должен навсегда закрепить налоговые льготы, принятые в 2017 году во время первого президентского срока Трампа. В то же время законопроект отменяет многочисленные налоговые льготы, на которые имеют право Tesla и другие производители электромобилей в США.

Налоговый кредит в размере до 7500 долларов прекратит свое действие для большинства электромобилей после 2025 года. Ранее эти кредиты снижали налоговые обязательства покупателей таких авто.

Несмотря на это, аналитики считают, что к 2030 году электромобили могут составить четверть всех продаж новых машин в США. Это «значительно меньше некогда прогнозируемых 50 процентов, но определенно выходит за рамки категории «нишевых» автомобилей».

Как отмечает Bloomberg, подсчет продаж подчеркивает сложную ситуацию для руководителей автомобильных компаний и сторонников чистого воздуха: миллионы американцев хотят иметь электромобили, но относительно высокие цены остаются серьезным препятствием.

Tesla по-прежнему доминирует на американском рынке электромобилей. Компания добилась небольшого роста продаж в третьем квартале после нескольких месяцев снижения. Однако конкуренты быстро сокращают разрыв, снижая долю Tesla на рынке электрокаров с 80 процентов четыре года назад до 41 процента сейчас.

В третьем квартале на электромобили General Motors в США пришлось 15 процентов продаж, в первую очередь благодаря новому Chevrolet Equinox, третьему по популярности в стране аккумуляторному автомобилю.