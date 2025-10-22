Представлен Hongzi E-QM5 со сменной батареей

Китайский автопроизводитель FAW представил инновационное решение для рынка электромобилей — седан Hongqi E-QM5 с уникальной функцией быстрой замены аккумулятора. Об этом сообщает «Авто Драйв».

© Hongqi

Для каршеринговых сервисов разработана специальная версия, ставшая самой экономичной в линейке: ее стоимость начинается от 89 800 юаней (примерно 1 миллион рублей), что на треть дешевле стандартных моделей.

Электромотор автомобиля мощностью 150 лошадиных сил обеспечивает разгон до 100 км/ч всего за 9.5 секунд, а запас хода на одном заряде достигает 500 километров. Однако наиболее выдающаяся особенность — это инновационная система сменных батарей, позволяющая полностью зарядить автомобиль за время, необходимое для замены аккумулятора, что составляет около 3 минут.

Эксперты подчеркивают, что эта технология способна радикально трансформировать рынок электромобилей, особенно в сфере коммерческого транспорта. В то время как европейские автопроизводители лишь начинают экспериментировать с подобными решениями, китайские компании активно выводят их на массовый потребительский рынок.