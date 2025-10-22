Стартовали продажи нового Changan CS75 Plus, но есть нюанс

Новый Changan CS75 Plus четвертого поколения получил ОТТС и готовится выйти на рынок.

Правда пока речь идёт лишь о старте продаже в Казахстане, где модель с 2022 года производится на заводе Astana Motors в Алматинской области, об этом пишут «Китайские автомобили».

Габариты нового автомобиля составляют 4770 мм в длину, 1910 мм — в ширину, 1695 мм — в высоту. Колесная база — 2800 мм. Под капотом предусмотрены два варианта двигателей: турбированный объемом 1,5 литра мощностью 181 л. с. и двухлитровый двигатель, доступный в двух версиях: 227 или 235 л. с. Оба работают в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод может быть передним или полным.

Базовая комплектация оснащена светодиодной оптикой и 19-дюймовыми колесными дисками. В более дорогих версиях доступны панорамная крыша, кожаная обивка сидений и климат-контроль с функцией ионизации воздуха.

Топовая комплектация включает цифровую приборную панель, мультимедийную систему с 14,6-дюймовым дисплеем и поддержкой Apple CarPlay, а также адаптивный круиз-контроль и систему автоматического торможения.

В Казахстане цена на комплектацияю Comfort (1.5 T, передний привод) начинается от 12,89 миллиона тенге, а Luxe (2.0 T, передний или полный привод) от 13,89 миллиона тенге. Топовая версия Tech (2.0 T, полный привод) стоит уже от 15,59 миллиона тенге. Автомобиль можно приобрести в шести цветах кузова и с двумя вариантами интерьера.

