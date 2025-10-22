В России стартуют продажи нового Changan CS75 Plus

На территории РФ начинаются продажи новейшего Changan CS75 Plus, который является моделью четвертого поколения. В Казахстане эта машина уже доступна с 2022 года на заводе Astana Motors в Алматинской области, пишут «Китайские автомобили».

© Changan

Габариты автомобиля составляют 4770 мм в длину, 1910 мм — в ширину, 1695 мм — в высоту. Колесная база — 2800 мм. Под капотом предусмотрены два варианта двигателей: турбированный объемом 1,5 литра мощностью 181 л. с. и двухлитровый двигатель, доступный в двух версиях: 227 или 235 л. с. Оба мотора работают в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод может быть передним или полным.

Базовая комплектация оснащена светодиодной оптикой и 19-дюймовыми колесными дисками. В более премиальных версиях доступны панорамная крыша, кожаная обивка сидений и климат-контроль с функцией ионизации воздуха. Топовая версия включает цифровую приборную панель, мультимедийную систему с 14,6-дюймовым дисплеем и поддержкой Apple CarPlay, а также адаптивный круиз-контроль и систему автоматического торможения.

В Казахстане автомобиль CS75 Plus доступен в трех комплектациях: Comfort (1.5 T, передний привод, от 12,89 миллиона тенге), Luxe (2.0 T, передний или полный привод, от 13,89 миллиона тенге) и Tech (2.0 T, полный привод, от 15,59 миллиона тенге). Автомобиль можно приобрести в шести цветах кузова и с двумя вариантами интерьера. В России планируется аналогичное оснащение.