Продажи новых мотоциклов в сентябре значительно выросли

В сентябре 2025 года российские покупатели приобрели 4 027 новых мотоциклов, что на 26% превышает показатель аналогичного месяца прошлого года. Об этом сообщает «Автостат».

Эксперты агентства подчеркивают, что подавляющее большинство (70%) продаж в этом сегменте пришлось на китайские марки. Индийские мотоциклы занимают вторую строчку по популярности с долей в 7,5%, а японские мотоциклы — третью с 5%.

Бренд Regulmoto остается лидером рынка новых мотоциклов, реализовав 641 единицу за первый месяц осени. На втором месте находится марка Voge с продажами в 323 единицы, а Motoland немного отстает с 318 единицами.

В первой пятерке по продажам также оказались Racer и Kayo с показателями 307 и 179 штук соответственно. Если оценивать модельный рейтинг, то на вершине остается Motoland XF300, который нашел 256 покупателей.

Следом идут Racer RC300 (133 шт.), Voge DS (116 шт.) и Regulmoto Sport (89 шт.). Завершает пятерку лидеров новый игрок на рынке — Zontes ZT368T, который разошелся тиражом в 85 экземпляров. Всего за первые 9 месяцев текущего года в нашей стране было продано 46,1 тысячи новых мотоциклов, что на 18% превышает показатель за аналогичный период 2023 года.