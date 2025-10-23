Развеян миф о покупке автомобилей с пробегом у дилеров

Покупать подержанные автомобили в дилерских центрах в России в среднем оказались дешевле, чем у частных продавцов. Об этом со ссылкой на исследование аналитиков «Авто.ру Бизнес» пишут «Автоновости дня».

Исследователи рассчитали медианное отношение цены дилера к цене авто у «частника», подобрав объявления за 9 месяцев текущего года. При этом для каждого предложения дилерского центра были найдены объявления от частных продавцов по продаже машины такой же марки, модели и поколения с минимальной разницей в возрасте и пробеге, количеству ДТП и количеству владельцев.

После проведенного сравнения оказалось, что, вопреки стереотипу о том, что цены на автомобили с пробегом в дилерских центрах всегда дороже, они оказались даже на 1% ниже, чем на те же машины у «частников».

«При этом данные за тот же период 2024 года показали такие же результаты — цены дилеров на сопоставимые автомобили также были на 1% ниже, чем цены частных продавцов», — констатировала директор по развитию и продажам «Авто.ру» Алена Иноземцева.

А на ряд машин цены у дилеров оказались существенно ниже, чем у частных продавцов. Так, в случае Nissan Primera III (2001–2008 годов выпуска) разница в цене доходила до 27% в пользу дилерских центров. На 22% дешевле можно было купить Hyundai Elantra IV (2006–2011 года), а Skoda Superb II (2008–2013 года) — на 21%.

В свою очередь среди автомобилей до 7 лет взять Kia Cerato IV (2018–2025 года) или Audi A4 B9 (2015–2020 года) в дилерском центре выгоднее в среднем на 5% .

Напомним, что в сентябре на российском рынке подержанных автомобилей почти половина всех купленных машин (49,7%) пришлась на пять брендов: LADA, Toyota, Kia, Hyundai и Nissan. За первые девять месяцев 2025 года было продано 4,4 миллиона таких автомобилей, что на 0,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.