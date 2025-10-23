Заводской брак: дизельные BMW X7 могут загореться

В России зарегистрированы случаи возгорания трехлитровых дизельных BMW X7. Причиной инцидентов оказался дефект системы рециркуляции выхлопных газов (EGR), произведенной в Корее, сообщает Shot.

© BMW

Как отмечается, за границей эти автомобили уже получили статус дефектных и неоднократно подвергались отзыву из-за угрозы возгорания. Один из владельцев BMW X7 сообщил, что его автомобиль загорелся во время движения, несмотря на то, что за две недели до этого он проходил плановое техническое обслуживание.

Позднее выяснилось, что на официальном сайте британского представительства BMW его модель была включена в список автомобилей, у которых могут возникнуть проблемы с системой EGR и отложениями во впускной системе, способными воспламениться.

Специалисты сервисных центров, обслуживающих автомобили BMW, отмечают, что случаи возгорания дизельных BMW в России не являются редкостью. Обычно первым признаком проблемы становится увеличенный расход антифриза — жидкость начинает просачиваться в двигатель. Пожар может возникнуть только в случае, если неисправность системы EGR достигла критической стадии.

