Концерн Jaguar Land Rover понес огромные убытки от кибератаки

Компания Jaguar Land Rover подверглась кибератаке, которая считается самой дорогостоящей в истории британского бизнеса. Об этом сообщает The Times.

По предварительным данным, производитель автомобилей столкнулся с ущербом в 2 млрд фунтов стерлингов (примерно 218 млрд рублей). Атаку совершили в конце лета. От нее пострадали предприятия JLR в ряде стран, помимо Великобритании, среди них — Бразилия, Индия, Китай и Словакия.

Произошедшее спровоцировало прекращение работы предприятий и разрыв цепочек поставок на пять недель. Согласно информации от Центра кибермониторинга, более пяти тысяч компаний и организаций, связанных с JLR, подверглись атаке. В британских подразделениях автоконцерна трудятся около 34 тысяч человек, а в цепочке поставок задействовано примерно 120 тысяч работников.

Британские власти выделили компании кредитные гарантии на сумму 1,5 миллиарда фунтов для удовлетворения текущих финансовых потребностей. Хотя производство частично возобновилось в Великобритании и Европе, полное восстановление производственных мощностей ожидается не ранее января.

