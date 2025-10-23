В Ситидрайв представили новые функции для удобства пользователей
Компания Ситидрайв представила три новые функции, которые призваны улучшить поиск автомобилей для аренды.
Они также должны повысить удобство пользования каршерингом, а сами обновления были созданы на основании анализа потребностей клиентов, отметили в компании.
«Новые функции – это результат нашего стремления удовлетворить потребности клиентов и предложить полезные решения, которые упрощают процесс аренды автомобиля и делают его приятным», — подчеркнул генеральный директор Ситидрайва Эдуард Мингажев.
Теперь в приложении пользователи смогут увидеть фотографии автомобиля, сделанные предыдущим арендатором, чтобы заранее оценить его состояние, а также определить местоположение машины. Функция доступна как до бронирования, так и во время аренды.
«По данным Ситидрайва, 82% пользователей отметили, что возможность просмотра фотографий автомобиля до аренды значительно повышает их уверенность в выборе», — пояснили в пресс-службе.
Также была обновлена функцию управления дверями через Bluetooth. Благодаря Bluetooth-модулям, установленным на автомобилях, машину теперь можно открыть напрямую с телефона, даже при нестабильной связи с серверами и плохом покрытии сети. Это особенно актуально для поездок на дальние расстояния (до 2500 км от города аренды).
Ситидрайв также запустил тестирование функции, которая позволяет увидеть модель автомобиля прямо на карте. Эксперимент продлится до 31 октября и охватит 50% пользователей. Ряд клиентов компании уже отметил, что это упрощает выбор автомобиля. В случае, если тестирование пройдет успешно, эта функция станет доступна всем пользователям сервиса.
Ранее один из крупнейших в России операторов каршеринга Ситидрайв пополнил мобильный сервис услугами Автотрейд и Автосервис. С их помощью пользователи могут выбрать и приобрести понравившийся автомобиль с пробегом из каршеринга, а также дистанционно записаться в автосервис.