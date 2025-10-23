В Ситидрайв представили новые функции для удобства пользователей

Компания Ситидрайв представила три новые функции, которые призваны улучшить поиск автомобилей для аренды.

© Ситидрайв

Они также должны повысить удобство пользования каршерингом, а сами обновления были созданы на основании анализа потребностей клиентов, отметили в компании.

«Новые функции – это результат нашего стремления удовлетворить потребности клиентов и предложить полезные решения, которые упрощают процесс аренды автомобиля и делают его приятным», — подчеркнул генеральный директор Ситидрайва Эдуард Мингажев.

Теперь в приложении пользователи смогут увидеть фотографии автомобиля, сделанные предыдущим арендатором, чтобы заранее оценить его состояние, а также определить местоположение машины. Функция доступна как до бронирования, так и во время аренды.

«По данным Ситидрайва, 82% пользователей отметили, что возможность просмотра фотографий автомобиля до аренды значительно повышает их уверенность в выборе», — пояснили в пресс-службе.

Также была обновлена функцию управления дверями через Bluetooth. Благодаря Bluetooth-модулям, установленным на автомобилях, машину теперь можно открыть напрямую с телефона, даже при нестабильной связи с серверами и плохом покрытии сети. Это особенно актуально для поездок на дальние расстояния (до 2500 км от города аренды).

© Ситидрайв

Ситидрайв также запустил тестирование функции, которая позволяет увидеть модель автомобиля прямо на карте. Эксперимент продлится до 31 октября и охватит 50% пользователей. Ряд клиентов компании уже отметил, что это упрощает выбор автомобиля. В случае, если тестирование пройдет успешно, эта функция станет доступна всем пользователям сервиса.

Ранее один из крупнейших в России операторов каршеринга Ситидрайв пополнил мобильный сервис услугами Автотрейд и Автосервис. С их помощью пользователи могут выбрать и приобрести понравившийся автомобиль с пробегом из каршеринга, а также дистанционно записаться в автосервис.

