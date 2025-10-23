Названы конкуренты новой версии электрокроссовера Evolute i-SKY City Edition

На российском рынке основными соперниками новой версии электрокроссовера Evolute i-SKY City Edition будут WEY 05 и «Москвич 3е». По словам директора дивизиона АГ «Авилон» Игоря Назарова, новинка появится у дилеров в декабре, передает «Автостат».

© Evolute

City Edition предлагается в двух версиях: «Комфорт» (от 2 290 000 рублей) и «Премиум» (от 2 490 000 рублей). Новый дизайн модели стал более привлекательным благодаря тщательно подобранному набору функций.

Evolute i-SKY — это автомобиль с длиной 4 565 мм и колесной базой 2 715 мм. Он оснащен синхронным двигателем, который развивает мощность 204 л.с. и крутящий момент 340 Нм. Для водителя доступны несколько режимов движения: экономичный, комфортный, спортивный и специальный режим «кемпинг».

© Evolute

Батарея нового поколения LFP имеет емкость 64,4 кВтч. Быстрая зарядка позволяет восстановить заряд до 80% всего за 30 минут. Запас хода на одном заряде составляет до 400 км по циклу WLTP. Максимальная скорость автомобиля ограничена 180 км/ч.

Интерьер салона выполнен из премиальных материалов, а кресла покрыты экокожей. Рулевая колонка регулируется, передние сиденья оснащены электроприводом, вентиляцией, массажем и функцией запоминания настроек. Второй ряд сидений можно сложить.

В систему безопасности включены контроль давления в шинах, мониторинг слепых зон, функция распознавания пешеходов и усталости водителя, а также предупреждение о боковом смещении при движении задним ходом.