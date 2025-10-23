Rolls-Royce представил юбилейный Phantom

Rolls-Royce представил эксклюзивный седан Phantom с новой уникальной отделкой под названием Centenary. Об этом сообщает rolls-roycemotorcars.com.

Новинка отличается использованием статуэтки «Дух экстаза», полностью выполненной из золота, и деревянными вставками, которые стали самым сложным проектом по дереву в истории бренда. Всего будет выпущено 25 таких Фантомов, посвященных 100-летнему юбилею легендарного седана.

Phantom Centenary — самая технически амбициозная коллекция Rolls-Royce, разрабатывавшаяся три года. Дизайнеры изучали историю модели около года. Кузов седана окрашен в черный и белый цвета с лаком и стеклянными хлопьями цвета шампанского, придающими глубину.

Накапотная статуэтка повторяет первый Spirit of Ecstasy 1925 года, с клеймом Лондонской пробирной палаты. Задние сиденья отделаны тканью с узорами, связанными с историей Phantom, и изображениями известных владельцев.

На потолке и дверных картах — тематические гравировки. Интерьер включает деревянные вставки, алюминиевые композиции с цитатами из прессы и золотые элементы. Последняя работа для частного заказчика — купе Spectre с портретом собаки в технике маркетри.