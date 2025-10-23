Стартовало производство нового Nissan Teana

Компания Dongfeng Nissan анонсировала выпуск двух новых моделей: седана N6, который станет первым подзаряжаемым гибридом на платформе Tianyan, и обновленной Teana, первой бензиновой модели марки с информационно-развлекательной системой Huawei Harmony Space 5. Эти автомобили можно будет приобрести уже в четвертом квартале 2025 года, сообщает autohome.com.

© Autohome

В Гуанчжоу началось производство нового автомобиля Nissan N6. Новинка получила минималистичный дизайн, который напоминает модель N7: узкие фары в виде цифры 7, единую световую линию и скрытые дверные ручки. Габаритные размеры автомобиля составляют 4831 мм в длину, 1885 мм в ширину и 1491 мм в высоту, при этом колесная база равна 2815 мм.

© Autohome

Силовая установка включает гибридную систему, состоящую из 1,5-литрового атмосферного двигателя NR15 и аккумуляторной батареи емкостью 21,1 кВт·ч. На одной зарядке автомобиль способен проехать более 150 километров в полностью электрическом режиме по циклу CLTC.

На заводе в Сянъяне начали выпускать новую Teana. Седан получил обновленный передний дизайн с затемненной решеткой радиатора. Его габариты составляют 4920×1850×1447 мм, а колесная база равна 2825 мм.

Салон автомобиля получил информационно-развлекательную систему Huawei Harmony Space 5 и аудиосистему Huawei Sound. Под капотом остался привычный 2.0T VC-Turbo с мощностью 243 л.с., работающий в паре с вариатором, который имитирует восемь передач.