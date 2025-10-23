Названа цена кроссовера Peugeot 2008 в России

На классифайдах пока еще можно найти предложения о продаже новых кроссоверов Peugeot 2008 2024 года выпуска.

© Peugeot

Так, в Новороссийске продаётся автомобиль 2023 года с двигателем 1.2 T DCT, полным приводом и комплектацией The One. Цена составляет 2 929 000 рублей, и это самое дорогое предложение на данный момент, сообщает carsweek.ru.

Автомобиль оборудован мультимедийной системой с семидюймовым сенсорным экраном, регулируемыми сиденьями, цифровой приборной панелью, мультирулем с кнопками управления, кондиционером, камерой заднего вида, 17-дюймовыми колесными дисками, наружными зеркалами с электроприводом, функцией подогрева и светодиодными поворотниками, датчиками парковки и другими опциями.

В Москве дилеры предлагают кроссоверы Peugeot 2008 2024 года в исполнении Allure по цене от 2 869 000 до 2 899 000 рублей. Все автомобили оснащены 1,2-литровым бензиновым двигателем мощностью 136 лошадиных сил, роботизированной коробкой передач и передним приводом.

С 2013 года в России официально продавался кроссовер Peugeot 2008, а в 2019 году вышло его второе поколение. В начале года предлагались китайские кроссоверы 2022 года, которые привозили под заказ. Их цена составляла от 1,79 миллиона рублей, а доставка могла занять до двух месяцев.