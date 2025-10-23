Tesla не выполнила одно обещание, вызвав недовольство клиентов

В 2016 году Tesla сообщила, что все ее электромобили имеют все необходимое для полного автопилота. Она готовилась запустить данный проект, однако компания не смогла реализовать это в обещанные сроки, что вызвало недовольство клиентов и инвесторов.

С тех пор Tesla продавала опцию FSD за тысячи долларов, обещая полную автономию, но позже выяснилось, что аппаратная платформа HW2 не обладает необходимыми возможностями.

Для реализации автопилота потребовалась замена бортовых компьютеров на HW3, а затем и на AI4 (HW4). Однако AI4 не совместим с HW3, и Tesla пока не нашла способ модернизации без значительных затрат. Компания также готовит переход на AI5, производство чипов для которой планируют наладить в США Samsung и TSMC.

В новой презентации Tesla заявляет, что «каждое транспортное средство Tesla разработано с учетом автономности». Она отметила, что отказалась от обещаний полного автопилота. Это решение связано с судебными исками в США, Китае и Австралии, поданными недовольными клиентами.

