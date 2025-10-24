Названо число новых машин, купленных россиянами в 2025 году

За период с начала года в России было продано не менее миллиона новых легковых автомобилей. Об этом сообщил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

По данным специалиста, с 1 января по 19 октября текущего года количество регистраций достигло 999,2 тысячи единиц. Лидером по продажам на протяжении многих лет остается Lada. С начала года в стране зарегистрировано 258 тысяч автомобилей этой марки. Второе место занял Haval с 125,7 тысячами машин, а третье — Chery, которая получила 92,5 тысячи регистраций.

Geely (71,5 тыс.) и Changan (54,8 тыс.) занимают шестое и седьмое места соответственно. В десятку самых продаваемых марок также вошли Belgee (47,2 тыс.), Jetour (29,8 тыс.), Solaris (25,1 тыс.), Omoda (24,7 тыс.) и Toyota (19,9 тыс.). Несмотря на отсутствие официальных поставок, японский бренд сохраняет свои позиции.

Согласно данным «Автостата», в сентябре 2025 года в России было приобретено 553,3 тысячи автомобилей с пробегом, что на 4,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее сообщалось, что компания Dongfeng Nissan анонсировала выпуск двух новых моделей: седана N6, который станет первым подзаряжаемым гибридом на платформе Tianyan, и обновленной Teana, первой бензиновой модели марки с информационно-развлекательной системой Huawei Harmony Space 5.