Импорт тяжелых грузовых автомобилей в Россию обрушился

Импорт тяжелых грузовых автомобилей (HCV) сократился до минимума — на 92%. Об этом в своем Telegram-канале заявил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

© Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Согласно статистике, в предыдущие два года в Россию активно ввозили HCV — почти 200 тысяч единиц. Теперь же наступила пауза — с января по сентябрь 2025 года было ввезено лишь 4 759 подобных транспортных средств.

Целиков отмечает, что импортерам «смыла завозить новую технику нет» — того, что привезли в предыдущие годы, хватит и на этот, а возможно и на следующий год. Особенно заметно снижение импорта в сегменте самосвалов и седельных тягачей — на 96% и 95% соответственно. Меньше всего снизился импорт фургонов — на 22%.

Директор агентства также напомнил о проблемах китайского бренда Shacman, у которого весной отозвали Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Его ситуацию Целиков сравнил со «сбитым летчиком», однако после на «посадку» пошли и остальные китайские производители HCV.