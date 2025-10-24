Перезапуск бывшего российского завода Toyota отложили

«Русский автомобиль» рассказывает о судьбе бывшего завода Toyota в России. По информации из инсайдерского Telegram-канала, предприятие не планирует возобновлять свою деятельность в ближайшее время, так как не существует конкретного проекта для его восстановления.

В публикации говорится, что еще несколько месяцев назад крайним сроком начала производства машин Hongqi под маркой Сенат называли конец 2026 года. Сейчас, как пишут авторы, «сроков не называют никаких». Уточняется, что китайская сторона взяла паузу во взаимоотношениях.

Тем не менее, завод продолжает функционировать. Сейчас здесь не производят автомобили, но занимаются окраской деталей для Aurus Senat, таких как молдинги и бамперы.

Ранее глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков заявил, что за период с начала года в России было продано не менее миллиона новых легковых автомобилей. По данным специалиста, с 1 января по 19 октября текущего года количество регистраций достигло 999,2 тысячи единиц. Лидером по продажам на протяжении многих лет остается Lada. С начала года в стране зарегистрировано 258 тысяч автомобилей этой марки. Второе место занял Haval с 125,7 тысячами машин, а третье — Chery, которая получила 92,5 тысячи регистраций.