Россиян предупредили о росте цен на автотовары

В настоящее время затраты на маркировку автотоваров приводят к увеличению стоимости продукции примерно на 10%. Учитывая ожидаемое повышение НДС, изменение налоговой нагрузки для индивидуальных предпринимателей и рост логистических расходов, совокупное подорожание к 2026 году может достигнуть 20%, сообщает «Автостат».

По словам руководителя отдела аналитики ROSSKO Тимура Турсунова, введение пошлины за включение данных о маркированных товарах, включая автомобильные, в систему «Честный знак» приведет к очередному увеличению затрат. Соответствующим мнением он поделился в преддверии конференции «ServiceAuto: масла и сервис».

По мнению Ильи Плисова, заместителя генерального директора «ЕвроАвто» и члена правления Союза Автосервисов, проблема усугубляется тем, что перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, продолжает расширяться. В настоящее время под эту систему попадают такие автозапчасти, как шины и различные жидкости (моторные масла, антифризы, тормозные жидкости и смазки). В ближайшее время планируется добавить в этот список еще около десяти категорий товаров, отметил собеседник.

Следующими в очереди на обязательную маркировку стоят фильтры, свечи зажигания, стекла, тормозные диски, колодки, колеса, а также двигатели внутреннего сгорания, генераторы и подшипники.

Рост цен на автозапчасти будет происходить поэтапно в зависимости от введения маркировки для различных категорий товаров, отметил Александр Козлов, руководитель проекта «Честный знак» в международной сети автосервисов FIT SERVICE. Ключевой датой является 1 апреля следующего года, когда стартует маркировка моторных масел, добавил он.

Специалист считает, что влияние на рынок станет заметно к лету 2026 года. По оценкам экспертов, цены могут вырасти на 5-25% в зависимости от конкретной категории.